Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show oyuncularını ziyaret etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show oyuncularıyla bir araya geldi. Beşiktaş Kültür Merkezi’nde Güldür Güldür Show ekibini ziyaret eden Başkan Rıza Akpolat, ünlü yapımcı Necati Akpınar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Akpolat, “Beşiktaş’ımızdan Türkiye kültür - sanat hayatına değer katan, en değerli paydaşlarımızdan Beşiktaş Kültür Merkezi’nde Güldür Güldür Ekibinin misafiri oldum. BKM kurucusu değerli abim Necati Akpınar’a ve Güldür Güldür sahnesine emek veren, ülkemize umut veren sanatçı dostlarımıza teşekkür ederim" dedi.