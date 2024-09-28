Sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay, Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kitap Kafe söyleşileri kapsamında okurları ile buluştu. Söyleşide konuşan Atilla Dorsay, “Okurların göstermiş olduğu olumlu veya olumsuz tepkiler beni mutlu ediyor” dedi.

Beşiktaş Belediyesi ‘Beltaş Kitap Kafe Söyleşileri’ kapsamında sanatçı, yazar ve şairleri Beşiktaş’ta ağırlamaya devam ediyor. Söyleşi kapsamında sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay, Beltaş Kitap Kafe’de okurları ile buluştu. Dorsay söyleşide, yeni kitabı ‘Benim Sevgili 6 Silahşörlerim’ üzerine konuştu. Ayrıca Dorsay, söyleşiye gelen okurlarının kitaplarını da imzaladı.

“Bana karşı göstermiş olduğu olumlu veya olumsuz tepkiler beni mutlu ediyor”

Söyleşide konuşan Atilla Dorsay, “Beşiktaş’ta boğazda karşı bakan bir kafe ve kitapçıda beni seven dostlarla bir araya geldik. Son kitabım ki neredeyse 70’inci kitabım oluyor. Gayet hoş bir gün oldu. İlgi iyiydi. Okurlarınızla karşı karşıya gelmek bambaşka bir şey. Sonuç olarak belli bir kesime sesleniyoruz. Onlar ne bizimle aynı filmleri görüyorlar, ne bizim eleştirilerimize olumlu veya olumsuz tepkilerini gösterebiliyorlar. Ancak böyle yerlerde karşı karşıya gelebiliyoruz. Onların soruları, onların bana karşı göstermiş olduğu olumlu veya olumsuz tepkiler beni mutlu ediyor” diye konuştu.