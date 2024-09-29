Beşiktaş Belediyesi, ilçede daha iyi hizmet verebilmek için "Beşiktaş Belediyesi Vizyon Çalıştayı" düzenledi. Beşiktaş’ın kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir çözümlerin gündeme alındığı çalıştayda, kentsel dönüşümden çevreye duyarlı projelere, sosyal dayanışmadan akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok stratejik konu tartışıldı ve ilçenin geleceğine dair yol haritaları belirlendi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından “Beşiktaş Belediyesi Vizyon Çalıştayı” düzenledi. İlçenin kentsel dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, ulaşım sorunlarını azaltacak projelerin hayata geçirilmesi, çevre ve sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması konuları çalıştayın önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca sosyal hizmetler konusunda da dezavantajlı grupların, yaşlıların ve çocukların daha fazla desteklenmesi gerektiğinin de tartışıldığı çalıştayda, Beşiktaş’ın hem bugünkü ihtiyaçlarına hem de gelecekteki hedeflerine odaklanan konular ele alındı. Çalıştaya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ve parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, müdürler ve mahalle temsilcileri katıldı.

“Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çalıştayda yaptığı konuşmada birlikte yol yürüdüğü tüm paydaşlarına duyduğu güveni dile getirerek, ‘’ Beşiktaş’ımızın dört bir yanında hayata geçirdiğimiz projelerle, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Hepimizin Beşiktaş’ını ortak akılla inşa ediyoruz. Vizyon çalıştayımızda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, kentimizi bir adım daha öteye taşıyacağız. Varmak istediğimiz yer aslında sizin bugün bize ifade edeceğiniz, masalarda konuşacağınız yazacağınız şeylerdir. Bunların çözümü de bellidir. O yüzden bizim size olan inancımız, bizim size olan duygumuz oldukça yüksek. Sizlerin gücüyle sizlerin bize verdiği özgüvenle biz sahada sokakta çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Hem ben hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın duygusu tamamıyla budur. Emin olun bir adım bile geri atmayacağız. Bir adım bile atanlardan da olmayacağız. Sonuna kadar hak mücadelesinin, hukuk mücadelesinin, adalet mücadelesinin yanında olacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bugüne kadar bu işe emek vermiş herkes bizim başımızın üstündedir. Ama bugünden sonra hepimiz bu sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorundayız. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Güzel günlere inanıyoruz, umutlu günlere, umutlu gözlerle, umutlu ifadelerle bakacağız. Ben bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.