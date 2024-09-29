SASKİ, modern teknolojiyle donatılmış Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde misafir ağırlamaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),modern teknolojiyle donatmış olduğuHızırilyasİçmesuyuArıtma Tesisi’nde uluslararası boyutta ziyaretçi ağırlıyor.

"Minik Kalplerde İklim Değişikliği ile Mücadelede Suyun Korunması ve Doğru Kullanımı" isimli proje kapsamında, SASKİ Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne ziyaret gerçekleştirildi. Erasmuslu öğrenci ve öğretmenlerin katılım sağladığı ziyaret, projeye uluslararası bir boyut kazandırdı.

Bölgenin en kapsamlı arıtma tesislerinden biri olan Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nemisafirlerin ilgisi yoğun oldu.

Yurt dışından gelen öğretmen veöğrenciler suyun arıtılma sürecini yerinde gözlemleyerek iklim değişikliğiyle mücadelede su kaynaklarının önemi hakkında bilgilendirildi.

SASKİ mühendisleri tarafından suyun doğru kullanımı ve korunması konularında önemli bilgiler paylaşıldı.