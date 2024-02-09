Beşiktaş, profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Muçi transferi için Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10 milyon Euro ödeneceği ve oyuncuyla 3,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Beşiktaş, 22 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi’nin transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10 milyon Euro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net karın yüzde 10’luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Futbola ülkesi Arnavutluk’un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Tirana ve Legia Varşova’da forma giydi. Tirana’da 54 resmi müsabakada 20 gol atan Muçi, Legia Varşova’da ise 114 resmi karşılaşmada 21 kez gol sevinci yaşadı.