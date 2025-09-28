Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kocaelispor ile 41. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlılar 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-siyahlılar ise 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 2 puanla son sırada bulunuyor.

41. randevu

Beşiktaş ile Kocaelispor daha önce 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kartal 23, Körfez ekibi de 5 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların attığı 83 gole, yeşil-siyahlılar 35 golle cevap verdi.

İki takım arasında 10 Nisan 2009 tarihinde Kocaeli’nde oynanan son resmi mücadeleyi Beşiktaş 3-1’lik skorla kazanmıştı.

Salih ve Demir Ege’nin sakatlıkları bulunuyor

Siyah-beyazlılarda, Kocaelispor maçı öncesi iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Kartal’da uyluk gerilmesi olan Salih Uçan’ın forma giymesi beklenmiyor. Hafta içinde kemik ödemi tespit edilen Demir Ege Tıknaz’ın durumunun ise bugün yapılacak son antrenmandan sonra belli olacağı öğrenildi.

Ali Şansalan düdük çalacak

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de İlker Yasin Avcı olacak.