Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile evinde oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla devam etti. İdman, dar alanda yapılan maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına bugün salonda yapacağı antrenmanla devam edecek.