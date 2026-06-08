2026-2027 sezonundan itibaren başlayan uzun süreli iş birliği anlaşması kapsamında sponsor firma, siyah-beyazlı kulübün erkek, kadın ve akademi futbol takımlarına yönelik forma tedarikini, geniş bir ortak markalı ürün portföyüyle destekleyecek.

Başkan Serdal Adalı, imzalanan iş birliği anlaşması hakkında şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye'nin öncü spor kulübü Beşiktaş, 123 yıllık tarihinde sahada hep fark oluşturdu. Bu farkı da kendi tarihi ve kültürünün yanı sıra, iş birliği yaptığı markaların spora kattığı değerlerle oluşturdu. Bu nedenle bugün bu iş birliğini duyurmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Formamızın asaleti, sporcularımızın o formayla vereceği mücadele, taraftarlarımızın formalarını giydiklerinde hissedecekleri gurur, birlikte elde edeceğimiz başarılar ve futbolun vazgeçilmez hikayeleri. Beşiktaş taraftarına yeni başarı hikayeleri yaşatmak için sabırsızlanıyoruz.'