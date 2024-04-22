Beşiktaş Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, futbol A takımıyla bir araya geldi.

Beşiktaş’ta Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde futbol A takımıyla buluştu.

Onur Göçmez ile Mete Vardar, siyah-beyazlıların yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının önemine vurgu yaptı.

Futbolcuların yarın iyi bir futbol neticesinde avantajlı bir skor elde edeceğine inandıklarını ifade eden yönetim kurulu üyeleri, takıma MKE Ankaragücü karşısında başarılar diledi.