Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a kadar futbol takımının başında Burak Yılmaz’ın olacağı açıklandı.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in istifası sonrası, yardımcı antrenör Burak Yılmaz takımın başına geçerek son oynanan lig maçında da görev yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten akşam saatlerinde yapılan teknik direktör açıklamasında, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz’ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir" denildi.