Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.