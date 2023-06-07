Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile Universal Health Grup arasında işbirliği ve indirim protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) -BESOB ile bünyesinde eczane, optik, estetik ve medikal birimleri bulunan Universal Health Group arasında işbirliği ve indirim protokolü imzalandı.

Protokol törenine; BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB Başkan Yardımcısı Fahrettin Tüccaroğlu, Health Group Yönetim Kurulu Başkanı Muazzez Kas ve Plastik Cerrah Op.Dr.Ali Tuncer ile kurumların yetkilileri katıldı.

BESOB’a bağlı olan odaların üyelerinin ve birinci derece yakınlarının faydalanacağı indirim protokolünün imzalanmasının ardından konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, indirim protokolünün esnaf camiasına hayırlı olmasını diledi. Bilgit, “Daha önce de bu tarz birçok işbirliği ve indirim protokolleri imzalamıştık. Bugün de bunlara bir yenisini ekliyoruz. Universal Health Group bünyesindeki eczane, optik, estetik ve medikal birimlerinden alınacak hizmetleri kapsayan ve esnafımıza katkı sağlayacak olan bu indirim protokolünün, camiamız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bilgit’in ardından konuşan Health Group Yönetim Kurulu Başkanı Muazzez Kas da protokolün iki taraf için hayırlı olmasını diledi.