Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de yaklaşık 1 saat süren bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen bu buluşma, yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli, yerel seçimlerden sonra 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta da toplantılar yapmıştı. Erdoğan, bu son görüşmeden önce, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar paylaştı.

"CUMHUR İTTİFAKI SAPASAĞLAM AYAKTADIR, BİRDİR, BÜTÜNDÜR"

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekasının teminatı olduğunu belirterek "Yol arkadaşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan ittifakın birliğine, bütünlüğüne yapılmıştır. Bu saldırılara geçit vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, yeni anayasa, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların masada olması bekleniyor.