Bursa Büyükşehir Belediyesi, URDME Run 2700.2004 tarih ve 2004/174 sayılı izinle B Καραμ Kavşağı inşaat çalışmaları kapsamında önemli bir duyuru yaptı. 6 Ekim 2024 tarihinde, Halhaarda bulunan Besye sinyalize kavşağı kapatılarak trafiğin Pro Kavşağı’na yönlendirileceği belirtildi.

Kapatma işlemi, ana yol güzergahı ile kavşak arasındaki bağlantının sağlanması amacıyla 7 Ekim 2024 ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında, 24:00-06:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, İstanbul Yolu Caddesi’nin Biyel Hamamı Kavşağı orta refüjünün tramvay hattı ile İstanbul yoluna bağlantısının sağlanacağı, ayrıca Etibank Caddesi'nin kuzey ve doğu yönünde Fatih Mahallesi 2. Adalet Caddesi'nin güney-kuyruğuna yönlendirileceği ifade edildi.

Ayrıca, Altmovis Mahallesi’ndeki Murat Hüdavendigar Caddesi ile Kanca Caddesi kesimindeki refüj kapatılacak. Ancak mevcut yaya geçitleri korunacak ve yaya güvenliği için sinyalizasyon sistemleri kurulacak.

Detaylı bilgilere ve ulaşım planına buradan ulaşabilirsiniz: [Bursa Ulaşım](https://www.burulas.com.tr//otobus/)