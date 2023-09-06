Beta enfeksiyonu, en sık gördüğümüz çocukluk enfeksiyonlarından biridir. Beta enfeksiyonu derken , a grubu beta hemolitik streptokok dediğimiz bir mikrop vardır. Bunun yaptığı boğaz enfeksiyonlarının halk arasındaki ismidir. Genelde 3 yaş üstü çocuklarda daha çok görülür. Kreş çocuklarında daha fazladır. Bu enfeksiyon kış ve bahar aylarında, özellikle de ilkbaharda daha sık görülür. Aileler çocuklarda özellikle boğaz ağrısı, yüksek ateş karın ağrısı, huzursuzluk gibi şikayetlerle gelir. Tanısı çok basittir. Tanıyı doğrulamak için mutlaka hızlı test veya boğaz kültürü gibi testler yapılmasında fayda vardır. Çünkü her boğaz enfeksiyonu beta olmuyor ve gereksiz antibiyotik kullanımı bu nedenle çok fazla oluyor. Eğer boğaz kültüründe veya hızlı testte beta enfeksiyonu olduğunu keşfedersek, mutlaka uygun dozda, uygun süre ile uygun antibiyotiği kullanması gereklidir. Çünkü beta doğru dozda kullanılan antibiyotiklerle tedavi edilmezse, kalp romatizması veya eklem romatizması gibi ciddi problemlere yol açabilmektedir.