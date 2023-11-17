Beyaz Çorba Yapmak İçin Gereken Malzemeler:

1 adet küçük boy karnabahar

1 ç.b pirinç

2 s.b süt

2 y.k tereyağ

1 ç.k tuz

Bir renkli tane karabiber

Süslemek için maydanoz ve kıtır ekmekler

Yapılışı:

Öncelikle karnabaharı çiçeklerinden ayırıp yıkayın. Daha sonra suyunu süzüp tencereye koyun. İçine yıkanmış pirinci, tane karabiberleri ve 4 bardak suyu ekleyip 20 dakika kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Pişen çorbanın içinde karabiberleri çıkartıp çorbayı blendırdan geçirin. Püre haline gelen çorbanın içine süt, gerekirse kaynamış su, tuz ve tereyağını ekleyip bir iki taşım kaynatın. Servis kasesine koyup kıtır ekmek ve maydanoz ile tane biberlerle süsleyin.