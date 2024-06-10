Bursa’da beyaz eşya mağazası bulunan esnaf Öznur Kurt, sosyal medya hesabından tüketici için faydalı bilgiler paylaşarak 10 milyon kişiye ulaştı. Klimanın fazla sarfiyatını önlemekten, bulaşık makinesinin buğulu yıkamasını engellemeye, elektrik süpürgesinin verimli çalışmasına kadar çok sayıda video çeken Öznur Kurt, “Ben işimi severek yapıyorum. İnsanlara yararlı bilgiler paylaştığım için çok mutluyum. Herkesten hayır dua alıyorum, müşterilerimi de bilinçlendirdiğim için herkes kazanıyor” dedi.

İznik ilçesinde 7 yıllık beyaz eşya servis yönetiminin ardından 7 yıldır beyaz eşya mağazası işleten Öznur Kurt, basit sorunlar sonrası müşterilerin servislere akın etmesi üzerine sosyal medyada kayıt yapmaya başladı. İnstagram sayfasında 64 bin takipçiye ulaşan, çektiği yararlı videolar 10 milyon kişi tarafından görüntülenen Öznur Kurt, “Pes etmeden inandığım yolda devam ediyorum. Beyaz eşya kullanımında klasik hataların önüne çektiğim videolarla geçiyorum. Müşterilerim ve tüm tüketicileri bilinçlendiriyorum. Böylece hem milli servetin israf olmasının önüne geçiyorum hem de farkındalık oluşturuyorum” diye konuştu.

İznikli kadın girişimci paylaştığı önemli ve dikkat çeken uyarılar

Çamaşır makinenizden ses geliyorsa; “Çamaşır makinenizden ses geliyor ise hemen servisi aramayın. Elinize kağıt alın, kasnağı kontrol edin. Kağıdınızda küçük de olsa bir yırtık oldu. Kazanınızın deliklerine iç çamaşırı teli kaçmış demektir. Cımbız ile teli alarak sesten kurtulabilirsiniz. Servisi aramak zorunda kalmazsınız”

Bardaklar buğu mu yapıyor?

Öznur Kurt; bulaşık makinesi kullanımıyla ilgili şunları kaydetti: “Bulaşık makinenizden çıkan bardaklar buğu yapıyorsa; tahta kaşık sizin probleminizi çözebilir. Tuz doldurma kabınızın kapağını açın, tahta kaşağınızın sapıyla çok hafifçe tuz kutunuzun içerisini karıştırın. Sonra tuz kutunuza tuz ilave edip kapağı kapatın. Ardından makine temizleyici deterjan ile uzun programda boş şekilde bulaşık makinemizi çalıştırın”

Derin dondurucudan kötü koku mu geliyor?

Derin dondurucudan kötü koku gelmesinin önüne kolayca geçilebileceğini hatırlatan Öznur Kurt, “Yaz sezonu gelmişken, yiyecekleri dondurucuya yerleştirmeden ve fişi takmadan önce her tarafını karbonatlı suyla silin. Birkaç gün kapakları açık bırakmayı unutmayın. Kökü koku artık oluşmayacaktır” diye konuştu

Klimanız çok mu fazla yakıyor?

Klima kullanımında tasarrufu teşvik eden paylaşım da yapan Öznur Kurt, “Sürekli klimayı aç kapa yaparsanız tüketim artar. Klima eski performansına gelmek için aşırı tüketim yapar. Gün içinde bulunduğunuz ortamın kaç derecede olmasını istiyorsanız ona göre kumandadan ayar yapın. Eğer klima istediğiniz dereceye gelirse rölantiye geçer ve verimli olarak çalışır. Aç kapa yapmak elektrik faturasını arttırır.”dedi

Elektrik süpürgesi için hayati uyarı

Elektrik süpürgesinin temizliğinin de önemine vurgu yapan Öznur Kurt, “Süpürgeniz evi temizlemiyor mu? Çekim gücü azalmıştır. Süpürgenizin periyodik bakımını yapın. Sadece toz haznesini boşaltmakla yetmiyor. Hazne arkasındaki filtreyi silkeleyip temizlemek yapmak daha sonra filtreyi çıkartıp onun da temizlik ve bakımını yapmak gerekiyor. Haftada bir bunu yaptığınızda çekim gücü düşmeyecektir.” şeklinde konuştu.