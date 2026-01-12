SASKİ, Sapanca Gölü'nü besleyen dere yataklarının kar yağışı ile birlikte yeniden debilerinin artığını açıkladı. Beyaz örtüyle buluşan dere yatakları aynı zamanda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının dere yatakları, yer altı su kaynakları ve Sapanca Gölü'ne bereket getirdiği bilgisini paylaştı.

Uzun süredir beklenen ve beyaz bereket olarak nitelendirilen yağış, şehrin içme suyu rezervleri açısından umut verici bir tablo ortaya koydu. Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü besleyen yüksek kesimlerdeki dere yatakları, kar yağışıyla birlikte yeniden hareketlendi. Kar örtüsünün erimesiyle dağlardan göle ulaşacak temiz suların, önümüzdeki günlerde göl seviyesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Hasretle beklene kar yağışı, Sakarya'nın doğal güzelliklerini de adeta bir tabloya dönüştürdü. Beyaz örtüyle kaplanan yüksek mahalleler yeşil, mavi ve beyazın uyumuyla eşsiz manzaralara sahne oldu.