Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında toplu taşıma hizmetlerinden faydalanan yolcu sayılarını ve sistem istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, ADARAY ve 41 farklı güzergahta yıl boyunca toplam 15 milyon yolcu ulaşım sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmış olduğu 2025 verilerine göre, toplu taşıma kullanım oranlarında bir önceki yıla göre yüzde 15 artış kaydedildi. Öğrencilere yönelik uygulanan ücretsiz seyahat düzenlemesi çerçevesinde yıl genelinde 455 bin abonman binişi gerçekleştirildi. Şehir içi ulaşımda kullanılan Kart54 sistemine 2025 yılında 54 bin 50 yeni kullanıcı dahil olurken, 69 bin 300 kart vize işlemi yapıldı. Vatandaşların ödeme tercihleri arasında kredi kartı kullanımı da dikkat çekti; temassız ödeme sistemi yıl boyunca 1 milyon 640 bin kez tercih edildi. Ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde şehir genelinde 102 yeni kapalı durağın montajı yapılırken, 858 mevcut durağın bakım ve onarımı tamamlandı.