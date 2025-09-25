Starbucks, 1 milyar dolarlık yeniden yapılandırma planı kapsamında ABD ve Kanada’daki mağaza sayısını yüzde 1 oranında azaltarak 18 bin 300 şubesini kapatacağını, ayrıca 900 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Şirket, kârlı olmayan bazı mağazalarını belirleyerek kapatma kararı aldığını açıkladı. Öte yandan, Starbucks CEO’su Brian Niccol yönetiminde markanın restoranlarını daha cazip ve müşteri odaklı mekânlara dönüştürmeyi hedefliyor.

Starbucks Menüsünü Sadeleştiriyor

Starbucks, mali yılın üçüncü çeyreğinde satış ve kâr rakamlarının beklentileri karşılayamadığını bildirdi. Şirket ayrıca, en büyük iki pazarı olan ABD ve Çin’de, daha hızlı ve uygun fiyatlı içecekler sunan küçük rakip zincirlerin oluşturduğu rekabet baskısıyla da mücadele ediyor.

Starbucks, içecek karmaşıklığını azaltmak, bekleme sürelerini azaltmak ve değişen tüketici zevklerine daha uygun yeni ürünlere yer açmak için menüsünü sadeleştiriyor.

Şirket, müşterilerin daha sağlıklı seçenekler araması sebebiyle "şekersiz" seçeneklerini artırdı ve protein içerikli içecekleri piyasaya sürdü.