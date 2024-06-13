Londra merkezli Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan THE Impact Rankings 2024 listesi, 125 ülkeden 2000’e yakın üniversiteyi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) kapsamında 17 farklı kategoride değerlendirdi. Beykent Üniversitesi, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza atarak tüm kategorilerde yer aldı.

THE Impact Rankings 2024 listesi açıklandı. İstanbul Beykent Üniversitesi, sıralamalarda dikkat çekici başarıya imza attı. “Açlığa Son” kategorisinde, İstanbul Beykent Üniversitesi vakıf üniversiteleri arasında 3’üncü sırada, dünya genelinde ise 301-400 aralığında yer aldı. “Yoksulluğa Son” kategorisinde ise vakıf üniversiteleri arasındaki yerini koruyarak, dünya sıralamasında 601-800 aralığında kendine yer buldu.

Vakıf üniversiteleri arasında 2’nci

2024 yılında ilk defa yer aldığı “Sudaki Yaşam” kategorisinde, Beykent Üniversitesi vakıf üniversiteleri arasında 2’nci olmayı başarırken, dünya genelinde 401-600 üniversite arasında yer aldı. “İklim Eylemi” kategorisinde Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü sırada, “Erişilebilir Temiz Enerji” ve “Karasal Yaşam” kategorilerinde vakıf üniversiteleri arasında 5’inci sırada yer alırken, “Temiz Su ve Sanitasyon” kategorisinde 6’ncı, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” kategorisinde 7’nci, “Amaçlar için Ortaklıklar” kategorisinde ise 8’inci oldu.

“Daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz”

Elde edilen başarıyla ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl THE Impact Rankings 2024 listesinde elde ettiğimiz başarı, sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmaların doğruluğunu kanıtlar nitelikte. İstanbul Beykent Üniversitesi olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini rehber alarak eğitimde, araştırmada ve toplumsal katkıda sürdürülebilirliği sağlamak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. ‘Açlığa Son’ ve ‘Yoksulluğa Son’ gibi hayati öneme sahip kategorilerde elde edilen dereceler, toplumsal sorunlara duyarlılığımızı ve çözümleri için de yaptığımız çalışmalarla kararlılığımızı gösteriyor. ‘Sudaki Yaşam’ kategorisinde ilk defa yer alıp böylesine prestijli bir sıralamaya girmemiz, çevresel sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızın da takdirinin bir göstergesi niteliğinde. Daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.”