Beykoz İncirköy Mahallesi Harmantepe Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun buzlanma nedeniyle yangın noktasına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, araçlarını yaklaşık 70 metre uzaklıkta konuşlandırmak zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri, hortumları uzatarak yangına mesafeden müdahale etti. Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.