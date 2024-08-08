Paris’in ünlü moda müzesi ‘Palais Galliera’da ‘İstanbul Evi’ açılırken projeyle Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları tanıtımı için çalışmaların yanı sıra 2036 Olimpiyat adaylığı için faaliyetler yürütülmesi hedefleniyor. Açılış törenine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Adeta İstanbul’un ruhunu Paris’e taşıdık diyebilirim. 2036 Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da gerçekleşmesi vizyonunu yansıtan bu güzel projeyi hayata geçiren Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve yürekten kutluyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile Paris’in ünlü moda müzesi ‘Palais Galliera’da İstanbul Evi açıldı. İstanbul’un tanıtımı için ziyaretçi kabulünün bugün biteceği İstanbul Evi’nin kurulma amacı, Türkiye’nin 2027 Avrupa Oyunları tanıtım programının yanı sıra, 2036 Olimpiyat adaylığı için faaliyetler yürütmek olarak belirlendi. Tarihi belgeler ve görsel içeriklerle zenginleştirilmiş İstanbul Evi’nin açılışı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da olduğu İstanbul’un 17 ilçe belediye başkanının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi”

Türkiye Olimpiyat Komitesi ile birlikte konukları, Türk misafirperverliğinin en iyi örneğiyle ağırladıklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Paris’teki Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, Boğaz üzerinde Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprüyü süslerken görmeyi hayal ediyorum. Mükemmellik, olimpiyat oyunlarının temel direği ve oyunların felsefesinin ana ilkelerinden biridir. Oyunların kurucularının inandığı gibi, ‘Olimpizm, beden, irade ve zihin niteliklerini dengeli bir bütün içinde birleştiren ve yücelten bir yaşam felsefesidir’ bu sözler, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları vizyonumuzun ruhunu yansıtmaktadır. İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul, birliğin, çeşitliliğin ve kültürel zenginliğin sembolüdür. Antik miras ve modern canlılığın uyum içinde bir arada var olduğu bu şehirde, insan potansiyelini ve mükemmellik arayışını kutlamak için kusursuz bir konum buluyoruz. İstanbul, 8 bin yıllık zengin ticaret, kültür ve diplomasi merkezi tarihiyle, olimpiyat ruhunun vücut bulmuş halidir” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un ruhunu Paris’e taşıdık”

Avrupa Oyunları’na 2027 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Genel Başkanımız Özgür Özel ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu eşliğinde, geçmişten bugüne ülkemizin olimpiyat macerasını konu alan ve sporun evrensel değerleri üzerinde dostluk köprüleri kurmak adına Paris’te açılan İstanbul Evi’ndeyiz. Adeta İstanbul’un ruhunu Paris’e taşıdık diyebilirim. 2036 Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da gerçekleşmesi vizyonunu yansıtan bu güzel projeyi hayata geçiren sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve yürekten kutluyorum. İstanbul ve Türkiye için oldukça önemli bir adım” dedi.