Zorlu kış şartları öncesi gerekli tüm hazırlıklarını tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuzda. Tüm bağlantı yollarının açık kalması ve ilçedeki hayatın sekteye uğramaması için greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları, binek araçlar ve kepçelerden oluşan 174 araç ve 839 personel 7/24 esasına göre hizmet verecek. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ayrıca, bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ve talep eden vatandaşlara toplamda 6 bin çuval tuz dağıtılırken, hazırda bulunan 5 bin ton tuz da ihtiyaç olması halinde kullanılacak.

Tüm birimler sahada olacak

Öte yandan belediye ekipleri olumsuz hava şartlarında da sokak hayvanlarının yanında olacak. Sokak hayvanlarının beslenmesi, tıbbi müdahale ve bakım hizmetleri ilçe genelinde aralıksız olarak devam edecek. Kar yağışında belediyenin sağlık hizmetleri de sekteye uğramadan kesintisiz bir şekilde sürdürülürken gelen talepler ekipler tarafından karşılanacak. Ayrıca belirlenen noktalarda sıcak çorba ikramı da belediye ekiplerince yapılacak. İlçe halkı kar yağışının oluşturabileceği her türlü olumsuz durumda belediyenin 444 09 39 numaraları çağrı merkezinden veya sosyal medya hesapları üzerinden yetkililere ulaşabilecek.