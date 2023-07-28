İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılan üniversite adaylarına tercihlerini en doğru şekilde yapmaları için danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite adaylarının doğru tercihler yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla üniversite tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

İlçenin üç ayrı noktasında kurutan tercih ve rehberlik merkezlerinde Yükseköğretim yönetmelikleri konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip danışmanlar ile gençlerin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına katkı veriliyor.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ile Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyeleri’nde öğrencilere, aldıkları puan ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercihi yapabilmeleri için gerekli destek sağlanıyor. Beylikdüzü’nde ikamet şartı aranmayan ve 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek ‘Beylikdüzü Aklı ile Doğru Tercih günlerinde öğrenciler, her biri alanında uzman rehber öğretmenlerden bilgi alabilecekler.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak sınava hazırlık sürecinde de gençlerimize elimizden gelen tüm desteği sağlamaya gayret ettik. Öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde meslekler-puan türleri-üniversiteler-bölümler konusunda tercih dönemi boyunca da gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Kültür merkezlerimiz ve atölyelerimiz her gün onlarca öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Ümit ediyorum ki, buradan aldıkları danışmanlık desteğiyle hayallerindeki üniversitelere yerleşecekler. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.