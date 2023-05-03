Beylikdüzü Belediyesi, ilkbahar ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte ilçedeki bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına hız kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, ilkbahar ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alan, park ve mesire alanlarındaağaç ve çiçek dikimi, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, sulama, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarını titizlikleyürütüyor. Bununla birlikte ilçede bulunan havuz, biyolojik gölet ve parkların genel temizlikleride düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca cadde, sokak ve park alanlarındaki kent mobilyaları ve oyun gruplarının tamir, bakım ve boyama işlemleri de devam ediyor.

“KENT YAŞAMINA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Beylikdüzü’ndeki çalışmaları kent estetiğine uygun bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi, “İlkbahar ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte 10 mahallemizde gerekli tüm çalışmaları hızla tamamlıyoruz. Bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra mevcut park alanlarımızda çocukların güvenli bir şekilde oynaması ve ilçe sakinlerinin sağlıklı bir şekilde fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için de yenileme, tamir ve bakım işlemlerinisürdürüyoruz.Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak kent yaşamına katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.