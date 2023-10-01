Beylikdüzü’nde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı silahla yaraladı. Olay sırasında kaldırımda yürürken bacağına kurşun isabet eden bir vatandaş da yaralandı.

Olay, geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan şahıslar cadde üzerinde tartışmaya başladı. Taraflardan biri olay yerinden ayrılırken bir süre sonra elinde silahla geri döndü. Tartıştığı kişiye doğru defalarca silahla ateş eden şahıs, koşarak olay yerinden ayrıldı. Şüphelinin tartıştığı kişi ve kaldırımda yürürken bacağına kurşun isabet eden bir vatandaş yaralandı. Caddedeki olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri bölgeyi emniyet şeridi ile kapattı. Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. 2 yaralının da hayati tehlikesi bulunmazken polis ekiplerinin saldırıyı yapan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.