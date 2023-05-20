Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 104. yılında İstanbul Beylikdüzü’nde etkinliklerle kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü halkı, Kırlangıç Gençlik Festivali kapsamında gerçekleşen spor aktiviteleri ve “Adamlar” konseriyle dopdolu bir gün geçirdi. Etkinliklerin yanı sıra Beylikdüzü Gençlik Meclisi’nde de gençlerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün, umutların inanca dönüştüğü ve inancın kurtuluş ateşini yaktığı gündür. Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un 104.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.