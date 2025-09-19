Beylikdüzü’nde 2024 yılında medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş’un cep telefonunu yağmalayıp öldüren 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Beylikdüzü’nde 14 Aralık 2024 tarihinde medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş’un önce cep telefonunu yağmalayan ardından ise ateş ederek öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 3 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile maktulün kardeşi ve babası da katıldı.

Tahliyelerini talep ettiler

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Atakan Gökmen, "Pişmanım, diyecek bir şeyim yok. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Sonkan Gökmen, "Ben kimsenin telefonunu almadım, bu konudaki iddialar yalandır. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Asilcan Aras ise, "Aleyhe hususları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu kavgayı ben ayırdım. Olayın üzerinden dokuz ay geçti ve tanık ifadeleri çelişkilidir. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bana vefat edenin telefonunu aldığını söyledi"

Duruşmada, ’tanık’ sıfatıyla beyanda bulunan Mine T., "Olay günü sanıklardan Selin’in yanına gittim, arabayla benim evimin önüne gidecekken biraz alkollüydük. Selin, aracını kendi sürmek istedi, müsaade etmeyince biraz münakaşa yaşadık. Otoparktan çıkarken maktulün aracı da oradaydı. Yanımda diğer sanık Sonkan da vardı, bir anda araçtan indi maktulün yanına gitti. Maktul sakindi bir problem çıkarmadı. Olayın büyümesiyle ile maktul ile Sonkan arasında yumruklaşma oldu. Olay nasıl oldu anlamadım, şoka girdim. Olay sonrası Sonkan ve Selin arabama bindi ve bana vefat edenin telefonunu aldığını söyledi" dedi.

Beyanda bulunan bir diğer tanık Kudret D. ise, "Suç tarihinde ben gişedeyken benim bulunduğum alandan 15-20 metre uzaklıkta olay yaşandı. Tarafların kavga ettiklerini gördüm. Daha sonra araçlarına bindiler, otoparktan çıktıktan sonra silah sesleri geldiğini duydum. Sanıklardan Atakan’ı gördüm, elinde silah vardı. Maktul yerde yatıyordu. Sanık Atakan ’polis yok mu?’ diye bağırıyordu" diye konuştu.

Tutukluluk halinin devamı talebi

Cumhuriyet Savcısı, dava dosyasında eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanıkların cezalandırılmasını, savunma yapan sanık avukatları ise, eksik hususların giderilmesini ve müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 14 Aralık 2024 tarihinde Beylikdüzü’nde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın arkadaşları Mine T. ve Selin S. ile birlikte Yakuplu Mahallesi’nde bulunan restoranda içki içtiği belirtildi. Arkadaş grubunun gece saatlerinde restorandan ayrıldığı, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın, Mine T.’nin aracına bindiği, Selin S. ve Atakan Gökmen’in ise diğer araca bindiği iddianamede aktarıldı. Sonkan Gökmen’in burada bariyerin önünde aracı ile bekleyen maktul Muharrem Can Kurtuluş’a ‘bu ne yapıyor" dediği de iddianamede açıklandı. Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın maktulün yanına giderek saldırdıkları, Gökmen’in maktulün telefonunu aldığı, araca binerek sanık Atakan’ın yanına gittiği iddianamede kaydedildi. Maktulün tanık Erkan Alkış’ın telefonu ile kendi cep telefonunu aradığı ve telefonunu istediği, sanık Atakan Gökmen’in telefona cevap vererek maktule küfürler edip nerede olduğunu sorduğu iddianamede ifade edildi. İddianamede Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın maktulün yanına gittiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede Atakan Gökmen’in tabanca ile 6-7 el maktule ateş ettiği belirtildi. Sanıkların ardından Taha Keskin’i çağırıp durumu anlattığı, Keskin ile Esenyurt’ta bulunan bekar evine gittikleri iddianamede kaydedildi. Atakan Gökmen iddianamede yer verilen savunmasında, "Maktule ateş ettim. Benden başka kimse ateş etmedi. Olayda kullanılan tabanca bana ait" dedi.

İddianamede sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras ve Atakan Gökmen hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma’ suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir diğer sanık Taha Keskin hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan sanık Atakan Gökmen hakkında ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.