İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziler Günü'nde gazilerin fedakârlıklarını vurgulayarak, devletin destek sözünü yineleyerek, "Ulaşılmaz devlet devri bitti" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gaziler Günü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, gazilerin fedakârlıklarını anarak, “Milletimizin sinesinde asaletiniz, alın teriniz ve fedakârlıklarınız unutulmaz! Sizler, en karanlık gecelerde terörün pusularına karşı dimdik durdunuz. Bedenlerinizdeki izlerle yüreğinizdeki imanla milletimize güç verdiniz. Cesaretiniz bu toprakların teminatı, direnciniz devletimizin zırhıdır” dedi.

Bakan Yerlikaya, ahitlerini yenileyerek, “Gazilerimizin hatırasını yaşatacağız, şehitlerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz. Milletimizin birliğini, beraberliğini daim kılacağız. Türkiye’nin huzuru için ne gerekiyorsa yapacağız. Unutmayın, milletimiz yanınızdadır, devletimiz arkanızdadır” ifadelerini kullandı.

“Ulaşılmaz devlet” devrinin kapandığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Devletimiz ulaşan, duyan ve sorunları çözen devlettir. Gazilerimizin derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır” diye konuştu.Konuşma, gazilerin onurlandırıldığı bir törenle sona erdi. Yerlikaya, gazilere minnet ve şükranlarını sunarak, devletin gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.