Beylikdüzü’nde uygulama sırasında durdurulan ve şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın kolçak kısmında ruhsatsız tabancı bulunurken, araçtaki şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bizimkent köprüsü üzerinde yapılan polis uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan 4 şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde detaylı arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen arama neticesinde kolçak bölmesinde gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.