Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından ağır hasar gören binalara yönelik yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespitlerinde, ilçe genelinde bin 153 yapının ağır hasarlı olduğu ve yıkım kararı alındığı belirlendi.

AFAD koordinasyonunda sürdürülen süreçte, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan yapılardan 800'den fazlası kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımı tamamlanan binalardan çıkan enkaz, iş makineleri ve kamyonlar yardımıyla döküm sahalarına taşınarak çevre temizliği sağlanıyor.

Yetkililer, kalan riskli yapıların da belirlenen takvim doğrultusunda yıkılacağını, çalışmaların titizlikle ve güvenlik önlemleri alınarak sürdürüldüğünü kaydetti.