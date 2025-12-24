Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Aralık tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 7 bin 580 sentetik hap, 36,52 gram sentetik kimyasal sıvı, 25,72 gram kimyasal madde, 12,63 gram kokain, 1,05 gram esrar, 2 tabanca ve 48 tabanca mermisi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis denetimlerde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından aranması bulunan 8 şüpheli de cezaevine gönderildi.