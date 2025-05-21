İstanbul'da her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi’nin spor kurslarında ikinci dönem başladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen yetişkin spor kurslarının ikinci dönemi başladı.

5 branşta, 6 spor salonunda ve çok amaçlı spor kompleksinde sürdürülen eğitimler, farklı günlerde ve saatlerde, karma ya da kadın-erkek ayrı gruplarla veriliyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslar arasında aerobik, yoga, fitness, pilates ve zumba da var.

Makul fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunulan kursların 3. dönemi ise eylül sonunda başlayacak ve aralık ayının başına kadar devam edecek. Ancak kontenjanda oluşabilecek boşluğa göre, mevcut dönemde de katılmak mümkün.

Bu dönemde de Beylicium AVM, Aydın Örs Spor Salonu ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’ndeki salonlar kadınlara özel hizmet verirken, Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu’nda karma düzen uygulanıyor. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, BeylikdüzüÖğretmen Fedai Altun Spor Tesisi ve Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ise kadınlar ve erkekler ayrı salonlarda çalışıyorlar.

Aydın Örs Spor Salonu dışındaki tüm salonlarda fitness eğitimi verilirken; Aydın Örs Spor Salonu, Beylicium AVM, Zübeyde Ana SYM ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde pilates; Aydın Örs Spor Salonu ve Beylicium’da yoga ve zumba, ilaveten Beylicium’da aerobik eğitimi de almak mümkün. Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi’nde yıllık plana göre eğitim yapılırken, diğer spor salonlarında üç aylık dönemler halinde eğitimler veriliyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE İNDİRİMLİ, ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÜCRETSİZ

Beylikdüzü’nde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara 13:00 - 17:00 saatleri arasındaki seanslarda yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Bedensel engelli vatandaşlar da aynı indirimden faydalanabiliyor. Gaziler, şehit ve gazi yakınları ise seçtikleri bir branştan eğitime, bir yıl içinde bir dönem ücretsiz katılabiliyor.Kayıtlar belediyenin resmi internet sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden online yapılabiliyor.