Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin 10 mahallesinde eş zamanlı olarak yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. 24 saat esasıyla sahada olan ekiplerce sorun yaşanan tüm alanlarda gerekli yol, kaldırım ve asfalt işlemleri titizlikle yürütülüyor.

Beylikdüzü Belediyesi, olumsuz kış şartlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yol düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin 10 mahallesinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç görülen noktalarda; asfalt, yol ve kaldırım düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, mevcut çalışmalara ilave olarak ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda hızla harekete geçerek gerekli tüm çalışmaları yapıyor.

“Yoğun bir çalışma içerisindeyiz”

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gece gündüz çalışan yol arkadaşlarına teşekkür etti. İlçe halkının taleplerine de kulak veren Başkan Çalık, “Kentimizde gerçekleştirdiğimiz yol, kaldırım ve asfalt işlerini tamamlamaya gayret ediyoruz. Beylikdüzü’nün tamamında tespitlerimizi yapmış durumdayız. Sorunlu alanlarda gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Komşularımız olumsuzluk gözlemlediği bölgeleri sosyal medya hesaplarımızdan ve 444 09 39 çağrı merkezimiz üzerinden bize bildirebilir” ifadelerini kullandı.