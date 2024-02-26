Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’nda görev yaptığımız 5 yıl içerisinde 114 projeyi hayata geçirdik. Yeni dönemde de Beyoğlu’na değer katacak yeni projelerimiz hazır” dedi.

Cumhur İttifakı tarafından yeniden aday gösterilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonunu Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Örnektepe ve Keçecipiri mahallelerinde geçiren Başkan Yıldız vatandaşlarla bir araya geldi. Gittiği her mahallede büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Yıldız vatandaşlara karanfil dağıttı. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yıldız, 5 yıl gibi kısa bir sürede 114 projeye imza attıklarını ve yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

“Beş yıl içerisinde 114 projeyi hayata geçirdik”

Beyoğlu’nda önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Yıldız, “Beyoğlu’nun her bir ferdi bizlere inandı ve gerek doğrudan gerekse de dolaylı olarak desteklerini sundu ve hep birlikte başardık. Beyoğlu’nda görev yaptığımız 5 yıl içerisinde 114 projeyi hayata geçirdik. 400’ü aşkın etkinlik düzenledik. En önemli sorunlardan birisi kentsel dönüşümdü ve şehrin yarım asırlık hayali olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesini hayata geçirmek bizlere nasip oldu. Birinci etap Fetihtepe’de tamamlanmak üzere. Yeni dönemde de önceliğimiz şehrimizi depremlere hazır hale getirmek olacak” dedi.

“Beyoğlu’na değer katacak yeni projeler hazır”

Yeni dönemde de önemli projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Yıldız, “Beyoğlu’na değer katacak yeni projelerimiz hazır. Hasköy ile Kasımpaşa bölgeleri için metro projemiz var. Yeni dönemde Murat Kurum başkanımızla birlikte İnşallah bu çalışmayı da tamamlayacağız. Ulaşım sorununu çözmek için kilit noktalarda yeni tüneller açacağız. Bunun yanı sıra otopark sorununu çözmek için de 10 bin araçlık otopark projelerimiz hazır. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz bir diğer önemli çalışma ise yeni hayvan barınağı projemiz. İnşallah hep birlikte Beyoğlu’muza değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.