Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçede bulunan devlet okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı.

2024 yerel seçimlerinin ardından yönetimi AKP’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlara ara vermeden devam ediyor. İlçedeki devlet okullarının bakım ve onarımına 70 milyon liranın üzerinde yatırım yaparak 2024-2025 Eğitim Yılına hazırlayan Beyoğlu Belediyesi, anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçedeki devlet okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı. Bu yeni uygulama sayesinde, Beyoğlu’ndaki devlet okullarında öğrenim gören çocuklar, okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebilecekler. Özellikle plastik atıkların azaltılması açısından da büyük öneme sahip olan proje, veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Öğrencilerin sağlığını koruyan çevre dostu bir proje

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kısa süre içerisinde eğitim alanında önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Çocuklarımız daha güzel ve daha sağlıklı sınıflarda eğitim alabilsin diye 70 milyon lirayı aşan bir yatırımla ilçemizde bulunan devlet okullarımızda titiz bir bakım ve onarım çalışması yaptık. Tabii ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Bu bilinçle, bu sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimizden ve velilerimizden bizlere iletilen sorunlardan birisi de okullardaki sağlıklı ve temiz suya erişim sorunuydu. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak ilçemizdeki devlet okullarına su arıtma cihazları kurmaya başladık. Bu projeyle birlikte hem öğrencilerimizin sağlığını korumak hem de çevreye duyarlılık konusunda bir adım atmak istedik” dedi.