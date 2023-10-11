Beyoğlu’nda bir adrese yapılan uyuşturucu baskınında 245 adet ecstasy, 106.20 gram mariuhana, satışa hazır hale getirilmiş 8 parça halinde 26 gram mariuhana ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu tacirlerinin yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis, 9 Ekim’de İstiklal Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Adres izlemeye alındı. Ev sahibi şüpheli M.D. (55) akşam saatlerinde içeri girdiği sırada yakalandı. Adreste yapılan aramada ise 245 adet ecstasy, 106.20 gram mariuhana, satışa hazır hale getirilmiş 8 parça halinde 26 gram mariuhana, 55 adet şeffaf klipsli poşet, 680 lira nakit para, 1 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.