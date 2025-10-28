

İnulaş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayram, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu özel günde vatandaşlarımızın bayram sevincini birlikte yaşamak adına, 29 Ekim günü İNULAŞ’a bağlı şehir içi araçlarımızdan kart okutmak suretiyle yapılacak tüm binişler ücretsiz olacaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN