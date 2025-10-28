Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Nesine 2. Lig Beyaz Grupta Kepezspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdüren İnegölspor, topladığı 17 puanla play-off hattında 6. averajla 6. sırada yer alıyor.

Son 4 lig maçında rakiplerine boyun eğmeyen Bordo Beyazlılar, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İsmail Güldüren'in talebeleri gösterdikleri performansla rakiplerine korku sarmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1. turda Ezinespor'u 2-0 yenen 2. turda ise Küçükçekmecespor'u 3-1'le geçerek 3. tura yükselmeyi başaran ekibimiz, şimdi ise Nesine 1. ligin güçlü ekiplerinden Sakaryaspor'u kupada saf dışı bırakmaya çalışacak.

Nesine 1. lig takımı Sakarayaspor'da ise moraller yerinde. Son 3 lig maçını kazanarak büyük moral depolayan ve lige tutunan ekip, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil oldu. Ligde en son sahasında Keçiörengücüspor'u 1-0 mağlup eden ekip, ligde topladığı 17 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gol makinesi Gael Kakuta, Wissam Ben Yedder başta olmak üzere kadrosunda 10 yabancı futbolcusu bulunan ekip, bu sezon kendi sahasında inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu. Kendi sahasında oynadığı 5 lig maçından 2'sini kaybeden ekip, 2 maçı ise kaybetti.

SAKARYASPOR-İMEGÖLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Sakaryaspor-İnegölspor arasında ki mücadele bugün saat 18.00'de başlayacak. Maç Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Kaynak: ÖZNUR DEDE