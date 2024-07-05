31. İstanbul Caz Festivali kapsamında Beyoğlu Hasköy sahilinde düzenlenecek olan ‘Parklarda Caz Beyoğlu’ konserleri Beyoğlululara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, Avusturyalı grup Saint Privat’ın Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirdiği konserle başladı. 18 Temmuz’a kadar devam edecek olan festival, güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle bir araya getirecek. Festivalin keyifli etkinliklerinden olan Parklarda Caz konserleri de 6 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde, 7 Temmuz Pazar günü de Beyoğlu Hasköy Parkı’nda yeşil ile cazı yeniden bir araya getirecek.

Caz müziğinin önemli isimleri beyoğlu’nda sahne alacak

7 Temmuz Pazar günü Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle Beyoğlu Hasköy Parkı’nda gerçekleştirilecek olan ‘Parklarda Caz Beyoğlu’ etkinliği saat 17.30 başlayacak. Gösteri Eş Sponsorları Tchibo ve Eduscho’nun destekleriyle gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde, Balkanlar ve Güney Amerika’nın seslerini ska, punk ve hip-hop ile bir araya getirerek “sunshine-punk” ismini verdikleri özgün müzikleriyle Macar grup Duckshell ve 2024’ün Genç Caz+ grupları Zekeriya Şahiner Quartet, Blue KissCollective ve Begüm Çelebi sahnede olacak.