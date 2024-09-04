Beyoğlu’nda düzenlenen ‘Kariyer Fırsatları Buluşması’nda sağlık alanında öncü özel sektör firmalarından temsilciler, sağlık sektöründen mezun veya eğitimi devam eden gençlerle bir araya getirildi.

Beyoğlu Belediyesi Kariyer Merkezi ile İBB Bölgesel İstihdam Ofisi arasında yapılan işbirliği ile iş arayan vatandaşlar, sektörünün önde gelen firmaları ile bir araya getiriliyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘Kariyer Fırsatları Buluşması’nın ilki sağlık sektöründe oldu. Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, her biri sağlık alanında öncü özel sektör firmalarından temsilciler, sağlık sektöründen mezun veya eğitimi devam eden adaylarla buluştu.

Vatandaşlar firmalarla birebir iletişime geçme imkanı buldu

Etkinlikte firmalarla birebir iletişime geçme imkanı bulan vatandaşlar, iş ve staj başvurusu yaparak ön mülakata katılma imkanı buldular. İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla iş arayanlarla işverenleri bir araya getiren buluşmada ayrıca CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri konulu seminerler de verildi. Vatandaşların niteliklerine uygun alanlarda istihdam edilmesinin amaçlandığı program ile işgücü piyasasının geliştirilmesi ve ilçe ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.