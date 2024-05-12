Beyoğlu’nda 13 aracın lastiklerini bıçakla keserek zarar veren şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının araçların lastiklerini kestiği anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde dün gece yaşanan olayda bir şahıs 13 aracın lastiklerini bıçakla keserek zarar verip olay yerinden uzaklaşmış, sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının lastiklerini patlak görünce polis ekiplerine haber vermişti.

Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit eden polis, şüpheli E.A.’yı, Hüseyinağa Mahallesindeki adresinde aynı gün yakalandı.

Alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi

Ekiplerce tespit edilen adresine düzenlenen operasyonla yakalanan E.A., işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ki sorgusunda olay gecesi alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından ‘mala zarar verme’ suçundan adli makamlara sevk edildi.