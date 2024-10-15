Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi'nde görevli bir polis memuruna bıçakla saldıran Oytun I.'nın annesi, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Anne B.I., oğlunun tehlikeli bir hasta olduğunu ve daha önce birçok kez hastaneye başvurduğunu ancak her defasında serbest bırakıldığını dile getirdi. “Evde gece hiç uyumuyorduk. Nöbet tutuyorduk. Ailemi korumaya çalıştım ama hiçbir şey yapamadık” dedi.

12 Ekim'de gerçekleşen olayda Oytun I., polise saldırdıktan sonra yakalanmış ve adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu ve çeşitli suç kayıtları bulunduğu öğrenildi. Anne B.I., oğlunun tedavi edilmesi için defalarca girişimde bulunduğunu, ancak sonuç alamadığını vurguladı.