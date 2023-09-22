Beyoğlu’nun tarihi mekanlarından Terra Santa, restorasyon sürecinin ardından FloralFest Çiçek Festivali ile vatandaşların hizmetine açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Muhteşem bir mekan. Çiçek gibi bir başlangıç yapmış olduk. Çiçek gibi güzel insanlarımızı buraya bekliyoruz” dedi.

Beyoğlu’nun tarihi mekanlarından biri olan Terra Santa, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyonun ardından Beyoğlu Belediyesine tahsis edildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın öncülüğünde bu mekan TerraSanta Kültür ve Sanat Merkezi olarak düzenlendi. Kültür Merkezinin bahçesi de vatandaşların çay kahve içip İstanbul’un eşsiz manzarasını izleyebileceği bir yer haline getirildi. Mekanın açılışı ise, her yıl çiçek tasarımcıları ve tasarımlarını meraklılarıyla buluşturan çiçek festivali FloralFest ile yapıldı. Burada konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çiçek festivali ile birlikte bu mekanda çiçek gibi bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek herkesi TerraSanta Kültür ve Sanat Merkezini ziyarete davet etti.

“Çiçek gibi bir başlangıç da yapmış olduk”

Burada konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Floral Fest için Beyoğlu Belediyemiz ve bu anlamda yıllardır bu organizasyonu beraber gerçekleştirdiğimiz Grape Event ile birlikte bir festivali, çiçek festivalini gerçekleştiriyoruz. Yer, İstiklal Caddesi’nin hemen yanında, ona paralel Terra Santa diye bilinen tarihi bir mekan. Buranın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirildi ve Beyoğlu Belediye olarak tahsisini aldık. Şu anda birbirinden güzel tarihi mekanları ve bahçesiyle beraber Beyoğlu’nun, İstanbul’un, bütün milletimizin hizmetinde. Açılışını da bir çiçek festivaliyle, Floral Fest ile gerçekleştiriyoruz. Marmara’yı, tarihi yarım adayı görebilecekleri muhteşem bir mekan. Biz güzel olanlara çiçek gibi deriz. Çiçek gibi bir başlangıç da yapmış olduk. Beyoğlu zaten çiçek gibi bir belde ve çiçek gibi güzel insanlarımızı buraya bekliyoruz” dedi.

“İleride tematik bir kütüphane ve uzay araştırmalarının yapılabileceği bir mekan da olacak”

Mekanın ileride farklı hizmetler için de kullanılabilecek bir hale getirileceğini ifade eden Yıldız, “Eskiden gözlem evi, gözlem bölgesi olarak kullanılan burada Taküyiddin’in ve Ali Kuşçu’nun gözlem yaptığını biliyoruz. Biz de ilerleyen zamanda tematik bir kütüphane ile uzay araştırmalarının yapılabileceği bir mekan olarak ve bahçesini de herkesin kullanımına sunacağız” diye konuştu.

TerraSanta Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen Floral Fest’23’ün de 24 Eylül tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağı öğrenildi.