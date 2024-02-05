MALZEME LİSTESİ: 3,5 su b. un yarım pk. yaş maya tuz su ÜZERİ İÇİN: 1 kase lor peyniri 2 çorba k. biber salçası 1 çorba k. domates salçası 1 çay b. susam 1 soğan zeytinyağı HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu atıyoruz ve ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya yaş maya koyuyoruz. Mayanın üzerine ılık su döküyoruz ve mayayı elimizle eritiyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamuru mayalanmaya bırakıyoruz. İç harcı için, lor peyniri ayrı bir kaseye koyuyoruz. Susamı döküyoruz. Salçalarını koyuyoruz. Soğanları yemeklik doğruyoruz ve ilave ediyoruz. Zeytinyağını döküyoruz. Harcı yoğuruyoruz. Mayalanan hamurlardan bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Üstüne un serpiyoruz ve merdaneyle tatlı tabağı büyüklüğünde hamurlar açıyoruz. Yağlanmış fırın tepsisine hamurları yanyana koyuyoruz. Hazırladığımız iç harcı da lahmacun gibi hamurların üstüne yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi