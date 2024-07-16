kafe alanı ihaleye çıkıyor.

İzmit Belediyesi, yıllarca harabe halde bırakılan Gölkay Park’a yeniden hayat veriyor. Geçtiğimiz aylarda lansmanı yapılan ve yeni adıyla 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti" Yeni Nesil Yaşam Alanı olarak bilinen alanda, 1.2 ve 3 numaralı restoran ve kafe alanları ihaleye çıkacak. Bu dükkanlar için belirlenen muhammen bedeller 37,000.00 TL ile 65,000.00 TL arasında değişiyor.

"Son başvuru tarihi 17 temmuz"

Dükkânların kiralama ihalesi, 18 Temmuz günü saat 11.30’da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Kazanan teklif sahipleri, 10 yıl müddetle bu dükkânları kiralama hakkına sahip olacak. İhaleye katılmak isteyenler, 17 Temmuz saat 16.00’ya kadar ihale zarflarını İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edebilirler.

"Yeni nesil yaşam alanı"

100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti" Yeni Nesil Yaşam Alanı, İzmit halkına sosyal ve ekonomik anlamda önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Yenilenen yüzüyle bölgeye hareketlilik getirecek olan bu projede, vatandaşlar hem doğal güzelliklerin tadını çıkaracak hem de çeşitli ticari faaliyetlerden yararlanabilecek.