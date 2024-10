Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nde (BIFED) ödüller sahiplerine verildi. 100’e yakın ülkeden başvuran 500 belgesel arasından festivalde büyük ödülün sahibi Danimarka-Kanada ortak yapımı “Twice Colonized (İki Kez Sömürgeleştirilmiş)” filmi oldu.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki ekoloji sorunlarına eğilen belgeseller izleyici ile buluşurken, farklı atölyeler de yine BIFED içerisinde yer aldı. 100’ü aşkın ülkeden 500’e yakın belgeselin başvurduğu BIFED’de dört gün boyunca 35 belgesel gösterildi. Etkileyici belgesellerin ve etkinliklerin ardından BIFED’in kapanış töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Jüri, ödül alan filmlerin sömürgecilik üzerine yoğunlaşan belgeseller olduklarını ve karar vermekte zorlandıklarını dile getirdi. Ayrıca Lübnanlı jüri üyesi Simon El Habre’nin ülkesindeki savaş sebebiyle oylamaya online dahi katılamadığını, savaşın bir an evvel durmasını ve ateşkes çağrısını dile getirdi.

Fethi Kayaalp adına verilen Ana Yarışma kategorisinde birinciliği, yönetmenliğini Lin Alluna’nın yaptığı “Twice Colonized” elde ederken, Madam Melpo adına sunulan ikincilik ödülü ise Johan Grimonprez’in yönettiği “Soundtrack to a Coup d’Etat” kazandı. Bu yıl ana yarışma kategorisinde mansiyon ödülü de verildi. Mansiyon ödülünü Will Parrinello’nun yönettiği “Water for Life” kazandı. Ödül ve mansiyon ödülü kazananları jüri üyeleri Rûken Tekeş, Mafalda Ade, Katharina Weingartner ve Eleonara Isunza açıkladı. Diğer jüri üyesi Lübnanlı Simon El Habre ülkesindeki savaş sebebiyle BIFED’e katılamadı.

Festivalin en önemli katılımcılarından biri olan fakat geçen sene hayatını kaybeden Naci Güçhan adına verilen öğrenci ödülünü ise Juliette Menthonnex’in “Tale of the Three Flames” isimli belgeseli kazandı. Kazananı jüri üyeleri Sonay Ban ve Mattia De Virgiliis açıkladı.

Bu sene ilk kez festivale dahil edilen İdil Schneider-Bulut Müzik ve Ses ödülünü ise “I am the River, The River is Me” filmi kazandı. Ödülü, jüri üyeleri Can Azbazdar, Alper Maral ve Bruno Schneider sundu.