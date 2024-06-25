Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol alına alındı.
Yangın saat 17.30 sıralarında Biga’ya bağlı Ayıtdere köyünde ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: iha