Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen olayda üzerine çaydanlıktaki kaynar su devrilen 1.5 yaşındaki Kadirhan, yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesinin kırsal Babasultan mahallesinde bir evde meydana geldi. 1.5 yaşındaki Kadirhan K. Oyun oynarken yere bırakılan kaynar su dolu çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki sıcak su bebeğin üzerine devrildi. Acılar içinde kalan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde 2. Derece yanıklar oluşan bebek, Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: SEHER YAŞA